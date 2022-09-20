Роскомнадзор заблокировал зеркало «Бумаги» с доменом ktozabanittotloh

38-е зеркало петербургского издания «Бумага» — ktozabanittotloh.paperpaperpaper.online заблокировал Роскомнадзор.

Издание пояснило, что это было последнее зеркало. Теперь материалы будут снова публиковаться на изначальном домене — paperpaper.

«Это была славная охота. Но мы только начали», — сообщили в редакции.

Предыдущие 37 сайтов существовали несколько недель, некоторые — всего несколько минут. Однажды Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online. Впервые сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта. Согласно сайту Роскомнадзора, требование Генпрокуратуры о блокировке сервиса составили 24 февраля, то есть более чем за две недели до фактической блокировки.

Источник: «Бумага»