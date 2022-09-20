В оккупированных областях Украины и в самопровозглашенных ЛНР и ДНР все-таки пройдут «референдумы». Что о них известно

20 сентября представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР объявили, что «референдумы » в республиках пройдут с 23 по 27 сентября. Позже о таком же решении объявили оккупационные власти Запорожской и Херсонской областей Украины. Что об этом известно — в материале «Холода ».

Референдум — всенародное голосование для волеизъявления народа по значимым вопросам. Редакция «Холода» считает, что голосование, организованное российскими властями на оккупированной территории во время войны, нельзя назвать настоящим референдумом, поэтому слово в тексте используется в кавычках.

«Референдумы» в ДНР и ЛНР

«Вы за вхождение ЛНР в состав России на правах субъекта России?» — такой вопрос вынесут на «референдум » в самопровозглашенной республике.

Результаты определит местная ЦИК «не позднее, чем через пять дней после последнего дня голосования». Об этом сказано в законе «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», который единогласно принял местный народный совет. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обратится к Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении республики в состав России.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сегодня также внес на рассмотрение народного совета проект закона «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта РФ», который впоследствии приняли единогласно. По словам Пушилина, электронного голосования не будет, так как для этого нет технических возможностей.

«Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке», – сказал Пушилин.

«Референдумы» в Херсонской и Запорожской областях

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что откладывать «референдум » больше «нет смысла» и сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области.

«Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надежно защищены российскими военными», — написал Балицкий.

Россия контролирует только часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Город Запорожье, который является административным центром региона, остается под контролем Киева. Член оккупационной администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область планирует объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах. По его словам, под контролем российских сил сейчас находятся 73 процента территории региона.

Глава оккупационной администрации Евгений Балицкий заявил, что бюллетени на «референдуме» будут двуязычными — на русском и украинском. «Вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: вы за то, чтобы Запорожская область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации? И так же этот вопрос будет звучать и на украинском языке», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Балицкий также рассказал, что во время «референдума» будет организован поадресный обход граждан. Специальные бригады из членов ЦИКа и сотрудников полиции будут приходить к местным жителям домой и предлагать проголосовать. Таким образом, по его словам, власти хотят избежать массового скопления людей, по которым «украинские нацисты могли бы нанести ракетный удар».

В Херсонской области пророссийские власти сказали, что процедура «не займет много времени». «По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден », — сказал глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.

Что о «референдумах» говорят в России

ЦИК организует в России участки для голосования на «референдумах» о присоединении самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей. На участках, которые расположены на территории Украины, будут присутствовать наблюдатели от российского Центризбиркома. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

По данным «Медузы», Москва не планировала форсировать проведение «референдумов» на оккупированных территориях. Но после успешного наступления украинской армии ситуация изменилась. Источники издания, близкие к Кремлю, подчеркнули, власти РФ не будут создавать даже «иллюзию легитимности» готовящихся плебисцитов, в том числе за счет электронного голосования.

Источники канала «Можем объяснить» сообщили, что в колониях Ростовской области уже начали проводить голосование о присоединении к России оккупированных областей Украины.

«У нас сейчас пацанов, которые с Украины есть, дернули, чтобы они голосовали за вступление в Россию. Так что вы понимаете, чем пахнет», — такое голосовое сообщение передали «МО» друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону. О такой же разнарядке сообщил и заключенный колонии №14 в Новочеркасске.

Как отреагировали на «референдумы » в Украине и в мире

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения «референдумов» на территориях, подконтрольных российской армии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящееся голосование «шантажом». А министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что оно не изменит позиции Киева. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает голосование о присоединении к России оккупированных областей Украины. «Эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, потому что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — сказал Шольц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал готовящиеся «референдумы» нелегитимными.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают такие голосования оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что «референдум», организованный Россией, «ничего не стоит ».

Источники: «Можем объяснить», Дмитрий Кулеба, Евгений Балицкий, Der Spiegel, «Медуза», РИА Новости