Победительниц региональной лиги КВН, спевших про «иноагентов», вызвали в деканат. И поздравили

Троих участниц команды «Трикс» вызвали в деканат СПбГУ, чтобы обсудить их выступление в четвертьфинале лиги КВН «Балтика». В одном из номеров девушки исполнили песню об «иноагентах», чем вызвали восторг зала и обрели популярность в соцсетях.

Накануне в сети появилась запись выступления команды КВН «Трикс», на видео одна из участниц команды поет песню про «иноагентов», перечисляя Невзорова, Дудя, Шульман, Соболь и Понасенкова, она упомянула «Дождь» и Би-би-си, а также приговоренного к 22 годам колонии строгого режима журналиста Сафронова.

«Надо ли, надо ли нам дальше учиться? Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?» — спела студентка, после чего ее со сцены увел человек в форме.

Сегодня участниц команды вызвали в деканат. Руководство факультета журналистики поздравило девушек с победой в игре и с неожиданной популярностью.

«Нас поздравили, а затем мы обсуждали организационные вопросы: дальнейшие планы команды, финансирование и поиск спонсоров», — рассказала «Бумаге» участница команды Анастасия Костина.

Источник: Бумага