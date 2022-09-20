В московском миграционном центре «Сахарово» откроют военкомат. Там иностранцы смогут заключить контракт с российской армией

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в миграционном центре «Сахарово» скоро появится военкомат для иностранных граждан. Об этом он написал в своем блоге. Ранее сегодня Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства для отслуживших в армии РФ иностранцев.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в “Сахарово” полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», – написал мэр.

Во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство о гражданстве. Изменения позволяют иностранцам, заключившим контракт «о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года», получить российский паспорт в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство. Ранее для этого граждане других стран должны были отслужить по контракту не менее трех лет.

Кроме того, принятые депутатами поправки сократили с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином. Это касается тех, кто поступает на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

Источники: Сергей Собянин, Госдума