В Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект о «мобилизации» и «военном времени»

Правозащитник Павел Чиков обратил внимание, что в «непримечательный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, принятый в первом чтении в июле », ко второму чтению внесли новые поправки. Они вводят в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также вводят наказания за сдачу в плен, мародерство, оставление части и неисполнение приказа.

Поправки также вводят новые уголовные статьи: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Согласно предлагаемым нововведениям, за сдачу в плен — если нет признаков государственной измены — грозит от трех до 10 лет лишения свободы. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии. При этом в статьях есть отягчающие обстоятельства — «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63). Если военный оставил часть в это время на срок до 10 дней, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Если военнослужащий покидает часть на месяц — семь лет, а если больше месяца, то уже 10 лет.

20 сентября Госдума одобрила законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Обновлено в 13:26. Обновлен заголовок.

Источник: Павел Чиков