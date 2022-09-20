Fashion-блогеру грозит шесть лет тюрьмы за призыв подписываться на нее в Instagram. Это первый подобный случай

Вероника Логинова привлекла внимание Кунцевской межрайонной прокуратуры, которая посчитала, что девушка «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram» и тем самым участвовала в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает Роскомсвобода.

Вероника Логинова ведет соцсети с 15 лет. В своих блогах она рассказывает о моде, психологии, бизнесе и не затрагивает политику. Тем не менее, по словам девушки, 17 августа пока она была в Париже к ней домой в Москве, где живут ее мама и младший брат, пришли полицейские. Они предъявили документ, в котором говорилось, что Логиновой грозит 6 лет тюрьмы за посты в инстаграме.

«Серьезно? Я? 18-летняя девочка fashion-блогер? Предприниматель, который платит налоги своей же стране? Человек, пишущий посты о поддержке психологического состояния и ни разу не коснувшийся политической повестки у себя в блоге? Да. Вот так. Живешь, делаешь красивые фоточки, строишь бизнес, помогаешь людям, никого не трогаешь», – прокомментировала Логинова предъявленные ей претензии со стороны правоохранителей.

Кунцевская межрайонная прокуратура направила ей «предостережение о недопустимости нарушения закона». Из документа следует, что за «вербовку» новых пользователей экстремистских соцсетей Логиновой грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. А за непосредственное участие в их деятельности от 2 до 6 лет.

В предостережении девушке также напомнили, что Тверской районный суд Москвы в марте запретил деятельность американской Meta Platforms Inc по реализации соцсетей Facebook и Instagram на территории России «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отметил, что это первый случай преследования гражданина России за ведение аккаунта в Facebook или Instagram.

«При таком подходе все под ударом, даже кто постит котиков и продает хенд-мейд. То есть по логике прокурора теперь за любое “подписывайтесь на меня в Инстаграм” грозит до 14 лет лишения свободы!» — отметил Дарбинян.

Источник: «Роскомсвобода»

