В самопровозглашенной ЛНР двоих сотрудников миссии ОБСЕ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудников миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова и Максима Петрова. Их обвинили в государственной измене. На обжалование приговоров у них есть десять дней.

Дмитрий Шабанов работал ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ. По версии обвинения, в 2016 году его завербовал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и резидент ЦРУ Андрей Лукашенко.

Следствие утверждает, что с августа 2021 года по апрель 2022 года Шабанов собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Полученную информацию он якобы передавал представителю ЦРУ с помощью смартфона со специальной программой, который ему выдали как сотруднику миссии ОБСЕ.

В то же время информационный канал властей самопровозглашенной ЛНР – ЛуганскИнформЦентр Z – сообщил о судебном решении в отношении другого сотрудника миссии ОБСЕ. К 13 годам лишения свободы за госизмену приговорили экс-переводчика миссии ОБСЕ Максима Петрова. По данным следствия, он подготовил и передал своему куратору из разведывательного управления Минобороны США материал, составляющий государственную тайну.

О задержании двоих сотрудников луганского подразделения ОБСЕ по делам о госизмене стало известно в середине апреля. 30 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность миссии в непризнанной республике. Тогда он обвинил наблюдателей ОБСЕ в создании негативного образа России и самопровозглашенных республик в Европе.

Источники: РБК, ЛуганскИнформЦентр Z