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Суд в Уфе не нашел дискредитации армии в заявлении об альтернативной службе. Донос на призывника написал один из военных комиссаров города

14:28 • 19.09.2022

Кировский районный суд Уфы принял решение прекратить производство по делу призывника Арсентия Артюхова. Молодой человек написал заявление в военкомат с просьбой заменить ему срочную службу на гражданскую. Военный комиссар Юрий Алферов обвинил призывника в дискредитации российской армии и написал на него донос. 

В конце марте этого года Арсентий Артюхов, ссылаясь на заболевания, которые не позволяют пройти службу по призыву просил перевести его на альтернативную гражданскую службу. Однако, военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов увидел в этом заявлении признаки дискредитации армии РФ, «а также решения президента о проведении специальной операции в Украине». 

7 апреля Алферов обратился в полицию и потребовал привлечь призывника к ответственности. Но полицейские состава преступления не нашли и уголовное дело заводить не стали. Сам Артюхов ранее отмечал, что его заявление не является публичным и написано в соответствии с законом об альтернативной гражданской службе. 

Точку в этом деле поставил суд. Он признал, что протокол не содержит описания события административного правонарушения. На этом основании дело прекратили, но решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Башкирии.

Источники: mkset.ru

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