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«Россия никогда не бросит нас». Девочка из Мариуполя, которая передала мишку для Путина, оказалась не самой обычной школьницей 

12:47 • 19.09.2022

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в разрушенном Мариуполе, где встретился с бойцами непризнанной Донецкой республики и школьницей, которая передала плюшевого мишку для Владимира Путина.

Видео с трогательной сценой во время осмотра одной из школ города появилось на странице Беглова во «ВКонтакте» утром в воскресенье. Как сообщил губернатор, ребенок ждал его на одном из этажей. 

«Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка», – сказала девочка, протягивая игрушку. 

Как выяснила «Ротонда», школьница оказалась победительницей конкурса красоты «Мини топ-модель Приазовья» 2018 года, организатором которого выступала «Мариупольская школа искусств "Звезды Приазовья"». Директор этой компании Виктория Калачева сейчас занимает должность заместителя главы пророссийской администрации Мариуполя.

Источник: «Ротонда», Александр Беглов

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