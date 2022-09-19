Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина пытался убить киллер во Франции

В эфире у журналистки Юлии Латыниной Владимир Осечкин рассказал о том, что неделю назад в него стреляли из винтовки с лазерным прицелом. Это произошло во французском городе Биарицца, в доме, где Осечкин живет с семьей. Правозащитник не пострадал.

«Когда приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню — несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу как красная точка движется в мою сторону через перила террасы», — рассказал на стриме мужчина.

По словам правозащитника, сразу же после этого в квартире выключился свет. Дети и жена провели около часа в защищенной комнате. Осечкин закрыл жалюзи, вызвал соответствующие службы.

По его словам, о готовящемся покушении его предупреждал журналист-расследователь Христо Грозев. По информации Грозева, киллер был «тесно связан с ФСБ и организованной преступностью».

По словам правозащитника, полиция начала расследование, уже опрошены соседи. Они утверждают, что слышали хлопки-выстрелы.

Владимир Осечкин основал правозащитный проект Gulagu.net в 2011 году. В октябре 2021 года Осечкин сообщил, что в его распоряжении оказалось более 40 Гб видео, документов и фото, свидетельствующие о массовых пытках в подведомственных ФСИН колониях.

Источник: Юлия Латынина