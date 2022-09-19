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На похороны контрактников из Приморья, погибших в Украине, потратят 150 тысяч рублей. Больше всего денег уйдет на поминальные обеды

16:25 • 19.09.2022

На прощание с контрактниками из Приморья, которые погибли на войне в Украине, местные власти выделят до 150 тысяч рублей, заметила «Верстка». Судя по соответствующим госзакупкам, больше всего денег потратят на лакированные короба для цинкового вкладыша и масштабные поминальные обеды на 70-100 человек, в меню которых есть украинский борщ со сметаной.

Также на сайте «Госзакупки» начали появляться персональные контракты на организацию похорон конкретных военных. В первые месяцы войны госзакупки содержали только список наименований и число предметов — без указания имен погибших. Журналисты проверили личности военных и подтвердили их подлинность. При этом не обо всех смертях известно официально.

«Верстка» отмечает, что закупки проходили без конкурса и с единственным поставщиком, согласно федеральному закону «О контрактной системе», который приняли после начала войны. Договоры оплачивались за счет средств резервного фонда округа.

Судя по госконтрактам, в Хорольском и Ханкайском округах проведут семь похорон, на которые потратят почти 935 тысяч рублей.

Источник: «Верстка»

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