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Мосгорсуд смягчил наказание Алексею Горинову с 7 лет лишения свободы до 6 лет и 11 месяцев

15:06 • 19.09.2022

Апелляционное заседание по жалобе на приговор Алексею Горинову сегодня проходило в закрытом режиме. В зал не пустили ни родственников муниципального депутата, ни журналистов. 

Защита просила вынести оправдательный приговор, ссылаясь на то, что решение Мещанского суда было вынесено с многочисленными нарушениями. В своем последнем слове Горинов заявил, что его дело — «позор для страны».

«Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения. Я говорю это и от имени моих подавленных страхом репрессий соотечественников, от которых получаю множество писем в свою поддержку», – сказал Горинов в суде. 

8 июля Горинова приговорили к семи годам колонии за распространение «фейков» о российской армии. Муниципальный депутат Москвы стал первым, кого приговорили к реальному сроку по этой статье. 

По версии следствия, 15 марта на собрании муниципальных депутатов Красносельского округа, Горинов оклеветал российских военных. В качестве доказательств прокурор представил видео, где Горинов предлагает начать заседание с минуты молчания и отменить конкурс детских рисунков, потому что праздник во время войны это как «пир во время чумы».

Источник: Алексей Горинов

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