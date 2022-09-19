Поддержать
Новости

Крупнейший банк Турции отказался использовать платежную систему «Мир»

20:23 • 19.09.2022

Турецкий банк İşbank (Türkiye İş Bankası — Прим. «Холода») — крупнейший банк Турции по размеру активов объявил, что приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

В банке сообщили, что приняли такое решение из-за Минфина США, который пригрозил санкциями компаниям, которые используют карты «Мир» за пределами России.

Вечером 19 сентября банкоматы İşbank и DenizBank перестали выдавать турецкие лиры с карт «Мир». При этом в DenizBank не было никаких заявлений по поводу прекращения поддержки платежной системы.

С системой «Мир» в Турции работали пять крупнейших банков — Vakifbank, Ziraat Bank, DenizBank, Halkbank и İşbank. На данный момент лиры можно снять только в трех банках.

В начале сентября Financial Times написал, что что США и Евросоюз опасаются, что через Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.

Источник: Bloomberg HT, ТАСС (1, 2), Financial Times

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»