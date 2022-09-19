Крупнейший банк Турции отказался использовать платежную систему «Мир»

Турецкий банк İşbank (Türkiye İş Bankası — Прим. «Холода») — крупнейший банк Турции по размеру активов объявил, что приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

В банке сообщили, что приняли такое решение из-за Минфина США, который пригрозил санкциями компаниям, которые используют карты «Мир» за пределами России.

Вечером 19 сентября банкоматы İşbank и DenizBank перестали выдавать турецкие лиры с карт «Мир». При этом в DenizBank не было никаких заявлений по поводу прекращения поддержки платежной системы.

С системой «Мир» в Турции работали пять крупнейших банков — Vakifbank, Ziraat Bank, DenizBank, Halkbank и İşbank. На данный момент лиры можно снять только в трех банках.

В начале сентября Financial Times написал, что что США и Евросоюз опасаются, что через Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.

Источник: Bloomberg HT, ТАСС (1, 2), Financial Times