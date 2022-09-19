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«Единая Россия» предлагает дать академический отпуск студентам, которые воюют в Украине

12:47 • 19.09.2022

«Единая Россия» предложила гарантировать академический отпуск для российских студентов, которые едут воевать в Украину. Такие письма партия направила в Минпросвещения и Минобразования.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелева, выдачу академических отпусков студентам-военнослужащим приостановили с весны 2022 года, что, по мнению Метелева, ограничивает их право на получение образования в заочной форме.

«В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. <...> Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу», — сказал депутат.

Источник: «Единая Россия»

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