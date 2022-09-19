Четыре страны ЕС закрыли въезд для российских туристов. Власти Латвии на границе требуют подписать заявление, осуждающие действия властей РФ

С понедельника, 19 сентября, Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали впускать на свою территорию россиян с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, которые выдали третьи страны. Также под ограничения попали бизнес-визы и визы для участия в культурных и спортивных мероприятиях.

Но есть и исключения. Так, граждане России по-прежнему смогут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне близких родственников или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Кроме того, ограничения не коснутся дипломатов, а также тех, кому были выданы гуманитарные, краткосрочные, учебные или рабочие визы. Нововведения не затронут работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

Посольство России в Латвии заявило, что при пересечении латвийской границы россияне сталкиваеются с провокациями.

«Предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с 35 до 80 евро, а время рассмотрения анкет — с 10 до 45 дней. Также консульские работники получили право при рассмотрении отдавать туристам низкий приоритет и требовать дополнительных документов.

Источник: РБК