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Члены СПЧ обратились к генеральному прокурору с просьбой объяснить отправку заключенных на фронт

16:32 • 18.09.2022

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте написали открытое письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нем они просят объяснить на каком законном основании заключенные российских колоний отправляются оттуда на войну в Украине.

Обращение опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

В своем обращении подписанты напоминают, что, согласно российскому законодательству, освободить заключенного, который не отбыл срок заключения, можно на основании помилования со стороны президента, амнистии, объявленной Госдумой, или в случае УДО по решению суда.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — говорится в обращении.

Ранее в сети распространилось видео, на котором человек, похожий на «кремлевского повара» и, предположительно, хозяина ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, агитирует зэков из ИК-4 записываться в ЧВК для отправки на фронт. Взамен он обещает им солидное денежное довольствие, а через полгода службы — помилование.

Источник: Правозащитный совет Санкт-Петербурга

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