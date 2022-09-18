Оккупационные власти Запорожья начали выдворять «неблагонадежных» граждан на территорию Украины

Власти оккупированной Россией Запорожской области Украины опубликовали видео, на котором запечатлен процесс выдворения «неблагонадежного» гражданина на территорию Украины.

В ролике можно видеть человека в маске с националистическим шевроном на рукаве и российским триколором на бейсболке, которые зачитывает мужчине средних лет, некую бумагу. Из нее следует, что мужчина, которого зовут Романов Виктор Иванович, занимался «деятельностью, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе», а также «дискредитировал органы государственной власти и армию РФ». В связи с этим в его отношении принято решение о выдворении.

Бумагу мужчине зачитывают прямо на дороге, а после прочтения с нажимом говорят «Проходите!», указывая рукой в сторону, по всей видимости, блок-поста на дороге, ведущей в сторону подконтрольных Киеву территорий. После этого мужчина, у которого с собой лишь маленькая бутылка с водой, уходит в указанном направлении.

Как пишут РИА Новости, решения о выдворении уже приняты в отношении четырех «неблагонадежных» граждан.



Источник: РИА Новости