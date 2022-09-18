Поддержать
Новости

Оккупационные власти Запорожья начали выдворять «неблагонадежных» граждан на территорию Украины

15:34 • 18.09.2022

Власти оккупированной Россией Запорожской области Украины опубликовали видео, на котором запечатлен процесс выдворения «неблагонадежного» гражданина на территорию Украины.

В ролике можно видеть человека в маске с националистическим шевроном на рукаве и российским триколором на бейсболке, которые зачитывает мужчине средних лет, некую бумагу. Из нее следует, что мужчина, которого зовут Романов Виктор Иванович, занимался «деятельностью, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе», а также «дискредитировал органы государственной власти и армию РФ». В связи с этим в его отношении принято решение о выдворении. 

Бумагу мужчине зачитывают прямо на дороге, а после прочтения с нажимом говорят «Проходите!», указывая рукой в сторону, по всей видимости, блок-поста на дороге, ведущей в сторону подконтрольных Киеву территорий. После этого мужчина, у которого с собой лишь маленькая бутылка с водой, уходит в указанном направлении.

Как пишут РИА Новости, решения о выдворении уже приняты в отношении четырех «неблагонадежных» граждан.

Источник: РИА Новости

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»