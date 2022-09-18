Корреспондента Moscow Times отпустили из полиции в Белгороде. Его оштрафовали на 500 рублей

Белгородские полицейские отпустили корреспондента газеты The Moscow Times Кирилла Пономарева. Его оштрафовали на 500 рублей по административной статье о «мелком хулиганстве». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Пономарев был задержан накануне в Белгороде, где он готовил репортаж о беженцах, размещенных в пригородной Сосновке. Там журналист по заданию редакции записывал интервью с гражданами России и Украины, которых вывезли из-под обстрелов. После того, как Пономарев пообщался с несколькими беженцами, его задержали белгородские полицейские. Об этом он сам успел сообщить в редакцию, после чего перестал выходить на связь.

Адвоката, отправившегося на помощь журналисту, долгое время не допускали в отдел полиции к его подзащитному. В какой-то момент в СМИ появилась информация, что Пономарева подозревают в шпионаже, однако эти сообщения не подтвердились.

Позже, когда адвокат все же был допущен к Пономареву, выяснилось, что тому вменяют административную статью.

В итоге в отношении Пономарева был составлен протокол о хулиганстве и наложен штраф в 500 рублей. Что послужило поводом для составления протокола не сообщается.

Источник: The Moscow Times