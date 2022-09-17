В селе Белгородской области из-за обстрелов погибла женщина. Это уже третья смерть мирного жителя за неделю

В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородской области погибла женщина. Еще два человека получили легкие ранения. Это третья смерть мирного жителя в этой области за неделю.

По данным издания «Фонарь», женщина приехала в село, чтобы покормить скотину.

12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела погранпункта в селе Логачевка погибла 80-летняя украинка. 16 сентября Гладков рассказал об обстреле города Валуйки. Сообщалось об одном погибшем.

Источник: Вячеслав Гладков (1, 2), Андрей Иконников