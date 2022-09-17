В Москве задержали женщину из-за того, что она слушала гимн Украины у себя в квартире

11 сентября в Москве задержали женщину, которая слушала гимн Украины у себя в квартире. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил ее друг.

По его словам, вечером в квартире москвички выключился свет. Женщина открыла дверь, чтобы проверить щиток. В этот момент в ее квартиру вломились двое вооруженных полицейских. Они потребовали поехать с ними в отдел.

Как сообщил друг, причиной для задержания стало обращение соседей — якобы они услышали, как женщина включала в своей квартире гимн Украины.

Также мужчина рассказал, что в отделе во время снятия отпечатков пальцев задержанная неправильно положила руки на аппарат. Полицейский накричал на нее и оскорбил. Женщина объяснила, что плохо видит, поскольку не успела надеть линзы.

«А ты хочешь, чтобы я сделал так, чтобы у тебя вообще никакого зрения не было?» — ответил ей полицейский.

На москвичку так и не составили протокола о правонарушении. Однако после задержания ей позвонил полицейский. Он сказал ей поставить на обои телефона российский флаг, нашить на рюкзак буквы Z и V, повесить георгиевские ленты и вступить в партию «Единая Россия».

Источник: «ОВД-Инфо»