В ЧВК «Вагнера» вербуют даже осужденных по сексуализированным статьям — «Верстка»

Несколько заключенных, которых завербовали в ЧВК «Вагнера», отбывали наказание по сексуализированным статьям. «Верстка» выяснила, что один из них был осужден за секс с несовершеннолетней. Второй на момент вербовки отбывал наказание за групповое изнасилование мужчины. Пострадавший умер.

Ранее правозащитники и осужденные рассказывали, что в ЧВК не берут тех, кто совершил такие преступления, так как это стигматизированные статьи. Осужденные по ним — самая низшая каста в тюремной иерархии.

При этом по мнению главы фонда «Русь Сидящая» Ольги Романовой, ЧВК «нужно больше людей», поэтому вербовка распространяется и на тех, кто сидел по сексуализированным статьям. Как она сообщила, из таких заключенных сформировали специальный отряд.

Накануне в интернете появилось видео, где похожий на бизнесмена Евгения Пригожина человек объясняет, каких заключенных берут в ЧВК и к каким статьям относятся настороженно.

«Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228 (статье УК РФ о хранении и приобретении наркотиков. — Прим. “Холода”), исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимаем, что бывают ошибки», — говорит похожий на Пригожина человек.

Источник: «Верстка»