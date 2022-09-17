Родители петербургских школьников рассказали об угрозах из-за отказа посещать «Разговоры о важном»

Родители петербургских школьников сообщили, что им стали угрожать плохим отношением или отчислением из школ после того, как их дети отказались посещать еженедельные патриотические классные часы «Разговоры о важном».

Одна из матерей (имя не называется — Прим. «Холода») рассказала журналистам, что завуч школы отказалась принимать отказ от посещения уроков.

«Ну что, написали? Теперь пишите заявление об уходе из школы», — передает слова заведующей мать.

Женщине посоветовали обратиться в Министерство просвещения и к федеральным чиновникам. Завуч в разговоре также спросила у матери, приехала ли она и ее сын-третьеклассник из Украины. Также она рассказала, что одноклассник ребенка посоветовал ему уезжать из страны, если ему что-то не нравится.

Вторая женщина (имя не называется — Прим. «Холода») сообщила, что после того, как младший сын пропустил занятие, к нему подошел классный руководитель и отругал, сказав, со слов женщины, что «вызовет мать в школу и чуть ли не выгонит его из школы». Старший сын тоже не пришел патриотический урок. Мать его одноклассника передала женщине, что руководство школы приравняет отсутствие ученика к академической задолженности.

«Это часть образовательной программы. Образовательную программу проходят все», — сообщила журналистам вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

При этом глава «Альянса учителей» Даниил Кен отметил, что посещение «Разговоров о важном» — это внеурочная деятельность, поэтому ученики имеют право на них не ходить.

В Минпросвещении России объявили о введении специальных еженедельных классных часов «Разговоры о важном» летом 2022 года. Планировалось, что наа таких занятиях будут рассказывать о «ценностях российского общества». Затем, после обнародования методических материалов, выяснилось, что на этих уроках будут рассказывать о необходимости ведения войны. Это спровоцировало скандалы, а родителей и учителей стали призывать бойкотировать этот урок. 7 сентября из программы уроков убрали упоминание войны.

Источник: «Ротонда»