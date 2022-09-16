Журналистка, сидящая в СИЗО по статье о «фейках» про армию, вскрыла себе вены

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию вскрыла вены из-за ухудшения психического состояния. Журналистку спасли.

16 сентября во время рассмотрения апелляции на продление ареста Пономаренко рассказала, что у нее диагностировано истерическое расстройство личности. По словам журналистки, она не получает необходимую помощь в СИЗО. Пономаренко добавила, что она находилась в камере с заклеенными окнами не менее двух месяцев, хотя у нее клаустрофобия. Также журналистка рассказала, что две ее несовершеннолетние дочери тяжело переносят разлуку, а отец девочек давит на них.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии — это я сама», — сказала женщина в суде.

В начале сентября она разбила одно из окон, из-за чего ее на неделю отправили в карцер. Адвокат журналистки Дмитрий Шитов настаивал на переводе Пономаренко под домашний арест. Суд оставил ее в СИЗО.

Журналистку арестовали в конце апреля по статье о распространении «фейков» про российскую армию из-за поста в социальных сетях про обстрел драмтеатра в Мариуполе.

Источник: RusNews