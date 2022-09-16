В Госдуме предложили признать экстремистскими материалами карты, где Крым и Курилы — не Россия

Депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Анатолий Выборный во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли в Госдуму два законопроекта, которые вводят наказание и приравнивают к экстремизму карты и изображения, «оспаривающие территориальную целостность России».

Согласно первой инициативе, по закону «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремистским материалам отнесут предназначенные для распространения и публичной демонстрации карты, документы и изображения России без Крыма или Курильских островов.

Другие поправки внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно предложению депутатов, за распространение таких карт будет грозить штраф или арест до 15 суток. Также после вступления решения в силу человек год не сможет участвовать в выборах. Наказанием для юридических лиц может быть приостановка работы или штраф до миллиона рублей.

«Особенно опасно, когда такие материалы (карты, где Крым или Курильские острова не указаны как российские территории — Прим. “Холода”) рассчитаны на детскую аудиторию… Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов должно пресекаться», — прокомментировал законопроекты Пискарев.

Источник: ТАСС