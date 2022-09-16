Украинский журналист опубликовал интервью с пленным осужденным из ИК-3, которого завербовала ЧВК «Вагнера»

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал на ютуб-канале видеоинтервью с пленным бойцом ЧВК «Вагнера» Евгением Нужиным, который отбывал срок в в рязанской ИК-3 Скопина.

По словам пленного, он попал в колонию 23 года назад за то, что во время «заварушки» убил человека, а другого ранил. За это ему дали 24 года колонии и еще четыре — за попытку побега. Источник «Важных историй» подтвердил эту информацию.

Как рассказал Нужин, в июле 2022 года в ИК прилетел вертолет с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он предложил заключенным вступить в ЧВК «Вагнера».

«Он (Пригожин — Прим. “Холода”) всем обещал помилование, зарплату чё-то там 100 тысяч. Если тебя убивают, 5 миллионов, что ли, (выплатят — Прим. “Холода”) семье. (Говорил, что — Прим. “Холода”) родина в опасности и так далее и тому подобное. 92 человека согласились», — рассказал в интервью Нужин.

По словам осужденного, примерно через месяц 92 человека отправили в Луганскую область. Как рассказал Нужин, первые семь дней заключенным рассказывали, как обращаться с оружием, вывозили на полигон. Также им пришлось подписать много бумаг, содержание которых Нужин не помнит.

Осужденный рассказал Бутусову, что в ЧВК «обнуляют» (расстреливают — Прим. «Холода») за невыполнение приказов. Причем «обнуляли» даже тех, кто просто спорил с инструктором во время семидневного обучения.

2 сентября заключенных перевезли «в какой-то частный сектор». Там набрали группу из 17 человек, которые должны были помогать вывозить раненых и убитых. 4 сентября Нужин сдался в плен.

«Я бы хотел воевать на стороне украинцев. Поэтому я и сдался в плен. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину. Я ж не могу воевать здесь (против Украины — Прим. “Холода”), у меня родственники здесь: дядька здесь живет в Ивано-Франковской области, сестра во Львове», — рассказал осужденный Бутусову.

Источник: «Важные истории», Юрий Бутусов