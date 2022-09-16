Губернатор Нижегородской области не поддержал «самомобилизацию» регионов, которую предложил Кадыров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против предложения главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов. При этом Никитин сообщил, что регион уже сформировал батальон из добровольцев, которые отправятся на войну в Украину.

«В вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства», — рассказал чиновник.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Крыма Сергей Аксенов, воронежский губернатор Александр Гусев и губернатор Магаданской области Сергей Носов публично поддержали предложение Кадырова подготовить хотя бы по тысяче добровольцев в каждом регионе, не дожидаясь военного положения.

Источник: NewsNN