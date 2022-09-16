Элитные российские военные из Изюма массово отказывались воевать против Украины — «Вот Так»

Журналисты «Вот Так» получили доступ к рапортам российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в войне против Украины. Несколько десятков документов редакция получила из штаба российской группировки в Изюме, который недавно освободили ВСУ.

В нескольких рапортах военные из части 31135 просили об увольнении «по причине физической и моральной усталости от участия в СВО на территории Украины». Кроме этих документов в распоряжение журналистов попал «Боевой листок» — информационный бюллетень для солдат. Согласно такому листку, российская армия выигрывает войну, а санкции против России неэффективны.



Фото: «Вот Так»

«Вот Так» обращает внимание, что военная часть 31135 – это 1-й гвардейский мотострелковый полк гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, который считается одним из лучших подразделений Минобороны.

Источник: «Вот Так»