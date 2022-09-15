ВСУ вплотную подошли к границам самопровозглашенной ЛНР

Украинские военные находятся у самых границ так называемой Луганской народной республики. Об этом сообщил ее глава Леонид Пасечник.

«Наступление по всему фронту. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», – сказал Пасечник во время церемонии вручения медалей «героя Луганской народной республики» родственникам погибших военнослужащих ЛНР.

Пасечник также заверил, что предпринятая украинскими военными попытка контрнаступления будет прекращена.

Накануне представитель «народной милиции» ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ уже находятся на расстоянии 10 км от границ непризнанной республики. Он также отметил, что «натиск противника очень существенный».

ВСУ приблизились к границам самопровозглашенной республики после успешного контрнаступления в начале сентября, в результате которого украинским военным удалось вернуть контроль почти над всей территории Харьковской области. Спешное отступление в ходе которого российская армия, бросая технику сдала без боя несколько крупных городов, в Минобороны РФ назвали «перегруппировкой».

Источник: ЛуганскИнформЦентр Z