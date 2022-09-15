«Войну и мир» режиссера Туминаса отменили по «техническим причинам»

Московский театр им. Вахтангова отменил показы спектакля «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса, которые должны были пройти 30 сентября, а также 1 и 2 октября в Александринском театре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, отметив, что такое решение было принято «в силу технических причин».

В Москве ближайший показ «Войны и Мира» должен состояться 20 сентября, но билеты на спектакль на официальном сайте Театра им. Вахтангова уже закончились. Однако, там по-прежнему можно купить билеты на 4, 5 и 31 октября. При этом еще один спектакль режиссера Римаса Туминаса «Ветер шумит в тополях», который должны были показать в Москве 17 сентября тоже отменен.

Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас был художественным руководителем театра им. Евгения Вахтангова с 2007 года. В начале мая 2022 года он покинул этот пост.

Незадолго до этого пранкеры Вован и Лексус выложили разговор с режиссером, в котором он согласился вести «диверсионную деятельность» в театре, поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе и готов был поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине. Сам Туминас позже заявил, что запись была смонтирована, а смысл его слов исказили.

В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства России в области культуры, которую режиссеру присудили в 2021 году за постановку «Царь Эдип».

Источники: Театр им. Вахтангова, РБК