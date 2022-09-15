Верховный суд постановил прекратить деятельность сайта «Новой газеты» в качестве СМИ

Верховный суд удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил прекратить деятельность как СМИ сайта «Новой газеты».

Поводом для такого решения стали два предупреждения, вынесенных изданию ведомством в марте, за отсутствие маркировки «иностранного агента» при упоминании двух НКО «Гражданское содействие» и «Гуманитарное действие». Последняя на данный момент исключена из реестра НКО-иноагентов.

Как отмечает издание, на момент публикации и вынесения предупреждения «Гуманитарное действие» также не являлось «иностранным агентом» — в феврале суд апелляционной инстанции признал решение Минюста о внесении этой НКО в соответствующий реестр незаконным и постановил его отменить.

Несмотря на то, что упомянутое решение суда вступило в силу немедленно, «Гуманитарное действие» так и не было удалено из списка «иноагентов» на сайте Минюста. Позже скриншот списка с указанным там «Гуманитарным действием» стал главным доказательством «нарушения», представленным РКН в суде против «Новой газеты».

Оба предупреждения издание оспорило в суде, однако эти апелляции до сих пор не рассмотрены, что не помешало РКН уже сейчас потребовать прекращения деятельности сайта газеты.

Источник: «Новая газета»