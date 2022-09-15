На российские стройки хотят отправить заключенных и северокорейцев

К работам на российских стройках планируется привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям, а также строителей из Северной Кореи. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, привлеченных на стройки заключенных планируется мотивировать сокращением срока заключения. Для этого Минюсту уже предложили внести поправки.

«Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сообщил вице-премьер.

Он также добавил, что к стройкам в России могут привлечь от 20 до 50 тысяч рабочих из Северной Кореи. Хуснуллин утверждал, что производительность северокорейских строителей в два с половиной раза выше, чем у российских.

Хуснуллин ранее уже говорил, что на российские стройки могут привлечь порядка 180 тысяч заключенных. Кроме того, в мае «Коммерсантъ» сообщал об участии в строительстве БАМа первых шести сотен осужденных.

Источник: «Коммерсантъ»