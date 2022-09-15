Кадыров и Беглов стали лидерами патриотического рейтинга губернаторов — они больше всех поддержали войну в Украине

Список глав регионов, которые, по мнению депутатов Госдумы, выражают любовь к родине через поддержку войны в Украине, представила партия «Справедливая Россия — За Правду» и Штаб Захара Прилепина.

Первые четыре места в новом списке занимают глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Петербурга Александр Беглов. Все они набрали максимальное количество баллов — 31.

Аутсайдером списка стал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он в этом рейтинге набрал всего семь баллов. Также неудовлетворительные результаты в части поддержки войны в Украине показали главы Еврейской автономной области, республики Марий Эл, губернаторы Свердловской и Томской областей.

Патриотизм измеряли по 15 критериям, среди них публичная позиция по поддержке военной операции, принятие региональных законов о мерах поддержки участников боевых действий и их семей, а также пропаганда подвигов российских военных.

Как заявил на презентации в Госдуме лидер СРЗП Сергей Миронов, все данные для составления этого рейтинга собирали по открытым источникам — смотрели публикации в личных соцсетях губернаторов и анализировали их комментарии в СМИ. Кроме того он сообщил, что патриотический рейтинг губернаторов будет обновляться до тех пор пока не закончится «специальная военная операция».

Источник: «Справедливая Россия — За Правду»