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«Потому что типа это гей, голубой». Бразильскому футболисту запретили играть в «Локомотиве» под именем Педриньо

15.09.2022

Бразильскому футболисту, перешедшему в московский «Локомотив», запретили играть под привычным ему именем Педриньо. Об этом рассказал футбольный комментатор Сергей Дурасов во время трансляции матча «Локомотив» — «Краснодар». По его словам, представители клуба попросили называть Педриньо именем Педро.

Сам футболист в послематчевом интервью рассказал, что хотел бы играть под своим привычным именем, но руководство клуба попросило этого не делать.

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но [в руководстве] сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой. Тогда написали Педро Габриэл», — рассказал футболист, добавив, что предпочитает, чтобы в устной речи его по-прежнему называли Педриньо.

Источник: «Дождь»

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