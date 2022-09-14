ВСУ сообщили о контроле над Харьковской и Херсонской областями, а в ЛНР заявили о приближении линии фронта к своим границам

Украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. При этом она отметила, что о победах говорить пока рано, так как нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах.

В то же время глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что российские военные сейчас контролируют только шесть процентов территории региона, хотя до контрнаступления украинской армии под контролем РФ находилось более 30 процентов области.

В четверг, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный город Изюм Харьковской области. Там он принял участие в церемонии поднятия украинского флага. ВСУ заняли Изюм и соседние населенные пункты 10 сентября. Минобороны России тогда объяснило поспешное отступление российских войск из района Балаклеи и Изюма «перегруппировкой».

Также 14 сентября представитель «народной милиции» так называемой ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ уже находятся на расстоянии 10 км от границ непризнанной республики.

«Это очень мало, скажем так, для военных действий» – сказал Марочко в эфире телеканала «Россия-1», добавив, что «натиск противника очень существенный».

Источники: РБК-Украина, Харьков.Главное, ТАСС