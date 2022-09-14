В Госдуме предложили сажать за госизмену пожизненно и без права обжаловать приговор

Законопроект, предполагающий пожизненное заключение в качестве наказания за государственную измену, внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом агентству РИА Новости сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой.

Ранее в своем телеграм-канале он заявил о необходимости введения более жесткого наказания за госизмену, а именно пожизненного заключения с лишением гражданства и без права на подачу апелляции.

«Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время... Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», — сообщил Луговой, добавив, что соответствующие поправки будут внесены в Госдуму уже этой осенью.

Луговой подчеркнул, что признанных виновными в госизмене необходимо лишать гражданства, несмотря на то, что действующая Конституция РФ это запрещает. Депутат пояснил, что ужесточение наказания для государственных изменников необходимо в связи с тем, что последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории России.

«Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО... Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты... И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию», — пояснил Луговой.

9 сентября Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 ноября для подозреваемого в государственной измене Михаила Баранова. Он стал как минимум восьмым фигурантом дела по этой статье с начала лета.

5 сентября 2022 года после двух лет содержания в СИЗО Московский городской суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене». Следствие утверждало, что Сафронов якобы передавал информацию, содержащую гостайну, иностранным гражданам в интересах западных разведок. Журналистам удалось ознакомиться с материалами дела и доказать, что Сафронова судят за журналистскую деятельность, но суд отказался приобщить материалы расследования к делу.

Источники: Андрей Луговой, РИА Новости