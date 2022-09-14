В начале войны Дмитрий Козак заключил сделку с Украиной, но Путин ее не поддержал — Reuters

Вскоре после начала российского вторжения в Украину замглавы администрации президента Дмитрий Козак доложил президенту Владимиру Путину, что добился договоренности с Киевом о невступлении в НАТО и необходимости продолжать войну больше нет. Однако Путин потребовал дополнительных уступок, из-за чего сделка сорвалась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три неназванных источника, близких к российскому руководству.

По их словам, после начала войны 24 февраля Козак «получил карт-бланш» для завершения сделки с Украиной и ему это почти удалось. Но в последний момент Путин все отменил, выдвинув новые требования об аннексии части украинских территорий, на что Киев ответил категорическим отказом.

В Кремле опубликованную Reuters информацию называют несоответствующей действительности. «Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация », — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Впрочем, незадолго до начала войны в Украине Песков тоже решительно заявлял, что Кремль не планирует вторгаться на территорию соседнего государства.

Источник: Reuters