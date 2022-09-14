Cуд прекратил дело о «дискредитации» российской армии против Кристины Асмус

Тверской районный суд Москвы прекратил дело о «дискредитации» армии против актрисы Кристины Асмус из-за антивоенного поста. Судья решил, что состав правонарушения отсутствует.

Рассмотреть дело Асмус суд смог только со второй попытки. Адвокат актрисы Владимир Ляховский пояснял, что его подзащитную не уведомили должным образом о назначенном заседании, поэтому она на него не пришла. По его словам, протокол составлялся без участия актрисы, а уведомление направили не по ее адресу, в результате, и она, и ее адвокат узнали о составленном протоколе и назначенном судебном заседании из СМИ.

Поводом для составления протокола в отношении Асмус стал ее антивоенный пост, опубликованный в инстаграме вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Как отметил Ляховский, антивоенный пост актриса выложила «в состоянии сильного душевного волнения», а потом и вовсе забыла о нем.

«Я с ней беседовал, она находилась в состоянии сильного душевного волнения, когда этот пост написала. Более того, она про него уже забыла. Если бы не было этого разбирательства, скорее всего, про него никто бы даже не вспомнил. Откуда он вылез, я знаю, но не скажу. Скорее всего, имела место цепь случайностей», — сообщил Ляховский.

Актриса театра имени Натальи Ермоловой Кристина Асмус стала не первой представительницей российского театрального сообщества, представшей перед судом за антивоенную позицию.

Ранее по статье о «дискредитации» российской армии была оштрафована, в частности, заслуженная артистка России Татьяна Рудина. Кроме того, протоколы по этой статье были составлены на главного редактора журнала «Театр» Марину Давыдову и драматурга Михаила Дурненкова.

Источник: «Медиазона»