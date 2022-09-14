Украинские власти утверждают, что российские военные в Балаклее запытали человека до смерти

В помещении полицейского участка Балаклеи российские военные и спецслужбы пытали задержанных местных жителей, как минимум один из них погиб, не выдержав пыток. Об этом в Facebook написал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, украинским властям известно имя мужчины погибшего от пыток и место его захоронения. Болвинов отметил, что будет проведена эксгумация тела. Он также сообщил, что в полицейском участке Балаклеи находились военные так называемой ЛНР, Чеченской республики и сотрудники ФСБ РФ. Там же содержали десятки задержанных людей, которых, как утверждает Болвинов, пытали. В каждой комнате находилось от 8 до 15 человек, за которыми к тому же тайно наблюдали.

«Мы обнаружили провода, ведущие к скрытым видеокамерам в помещениях, где удерживали заложников. Люди, в том числе женщины, спали на полу, а во время допросов их били током», – написал начальник Болвинов.

Также украинские власти сообщили, что отступая из Балаклеи, российские военные оставили пленных в закрытых помещениях. Одному из них удалось разбить окно и выбраться, после чего он открыл все двери и освободил остальных. Точное количество содержавшихся в плену и пострадавших от пыток устанавливается.

Источник: МВД Украины