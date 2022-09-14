В Бахчисарае участников свадьбы, на которой звучала украинская песня «Червона калина», суд приговорил к штрафам и арестам

В Бахчисарае в Крыму суд признал воспроизведение украинской песни «Червона калина» одновременно и «дискредитацией» российской армии, и демонстрацией экстремистской символики. В результате, шестеро участников и организаторов свадьбы, на которой звучала эта песня, были приговорены к арестам и штрафам.

Как говорится в решении суда, «10 сентября 2022 года во время проведения свадьбы в банкетном зале „Арпат“, расположенном в городе Бахчисарай, имело место публичное демонстрирование украинской песни, которая согласно заключению специалиста является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации».

Кроме того, отмечается в документе, «на этом же мероприятии были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации... а именно воспроизведена музыкальная композиция на украинском языке „Червона калина“, в тексте которой содержатся слова: „освобождать, братьев-украинцев с московских оков“».

В результате, как передает РБК, владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана — в 50 тысяч рублей, а сам ресторан на время проведения проверки закрыли.

После распространения в сети видео со свадьбы, где звучала «Червона калина», владелец ресторана публично извинился и пообещал «финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине».

На видео также отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал уголовные дела, увольнения и закрытия бизнеса всем жителям Крыма, которые будут исполнять и слушать украинские песни, а также «скандировать националистические лозунги».

Источник: РБК