Заключенным запретили даже смотреть на Навального. Если политика ведут по коридору — звучит специальный сигнал, по которому все должны отвернуться

Заключенным исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где сейчас находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера. Об этом сообщил канал «Популярная политика».

Для дополнительной изоляции Навального придумали специальный сигнал – три звонка. Если он прозвучал, а политика ведут по коридору, то все заключенные обязаны отвернуться. Если оппозиционер в этот момент находится на улице, то остальные должны отойти от окон. Об этом рассказали родственники заключенных ИК-6, также информацию подтвердила правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

В колонию строгого режима во Владимирской области Алексея Навального перевели в июне этого года. Политик ранее заявлял, что там для него подготовили «тюрьму в тюрьме».

С начала августа оппозиционера четыре раза отправляли в штрафной изолятор и лишили свиданий. Также в отношении Навального отменили адвокатскую тайну. Все переданные его защитникам документы теперь проверяют по три дня.

Источник: «Популярная политика»