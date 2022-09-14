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Заключенным запретили даже смотреть на Навального. Если политика ведут по коридору — звучит специальный сигнал, по которому все должны отвернуться

18:23 • 14.09.2022

Заключенным исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где сейчас находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера. Об этом сообщил канал «Популярная политика». 

Для дополнительной изоляции Навального придумали специальный сигнал – три звонка. Если он прозвучал, а политика ведут по коридору, то все заключенные обязаны отвернуться. Если оппозиционер в этот момент находится на улице, то остальные должны отойти от окон. Об этом рассказали родственники заключенных ИК-6, также информацию подтвердила правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. 

В колонию строгого режима во Владимирской области Алексея Навального перевели в июне этого года. Политик ранее заявлял, что там для него подготовили «тюрьму в тюрьме».

С начала августа оппозиционера четыре раза отправляли в штрафной изолятор и лишили свиданий. Также в отношении Навального отменили адвокатскую тайну. Все переданные его защитникам документы теперь проверяют по три дня. 

Источник: «Популярная политика»

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