Мундепы, которые предложили обвинить Путина в госизмене: «Мы не ожидали такого резонанса и поддержки»

7 сентября на заседании Совета муниципальных депутатов МО «Смольнинское» в Санкт-Петербурге семеро мундепов приняли обращение к своим коллегам из Госдумы. В нем они предложили обвинить Владимира Путина в государственной измене «для отрешения его от должности». Одного из мундепов за это уже оштрафовали, еще четверо ждут судебных заседаний.

Основанием для обвинения в адрес Путина, выдвинутого мундепами, стало начало войны в Украине, которая, по мнению депутатов, привела к массовой гибели российских военных, серьезному ущербу для экономики РФ и расширению НАТО. Уже на следующий день пятерым из семи проголосовавших за это обращение депутатов пришли СМС с требованием явиться в полицию для составления протоколов по статье о «дискредитации» (статья 20.3.3 КоАП).

13 сентября суд рассмотрел первый из этих протоколов. Муниципальный депутат Дмитрий Палюга был признан виновным и оштрафован на 47 тысяч рублей. Суды по обвинению еще четверых депутатов назначены на ближайшие дни.

По словам одного из них, Никиты Юферева, мундепы «Смольнинского» выступали против российского вторжения в Украину с самого начала. «С 24 февраля мы пытались протестовать, используя все доступные нам законные способы. Мы подавали заявки на проведение антивоенных митингов, писали письма Путину, а теперь вот решили воспользоваться нашим законным правом и обратиться к коллегам из Госдумы», — рассказал Юферев.

Палюга сказал «Холоду», что обязательно обжалует штраф, который ему присудили. «Согласно российскому законодательству, запрещается судить депутатов за факт голосования в рамках заседания, а также привлекать к ответственности граждан за их обращения в органы государственной власти», — сказал депутат.

«Мы не ожидали ни такого резонанса, ни такой поддержки от совершенно незнакомых людей. Нам стали приходить сообщения с очень теплыми словами, нас даже стали узнавать на улице и просить сфотографироваться», — говорит Палюга, другой мундеп, подписавший обращение.

По его словам, чтобы все-таки добиться обвинительного судебного решения, полицейские пошли на уловку — принятое на совете муниципальных депутатов обращение к депутатам Госдумы фигурировало в деле как открытое письмо, адресованное неопределенному кругу граждан.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли им, петербургские мундепы ответили, что трезво оценивают риски и стараются «не подставляться под уголовку».

«Пока речь идет об административных делах и штрафах от 30 до 50 тысяч рублей. И мы считаем, что стоит заплатить эти деньги ради того, чтобы в обществе и прессе обсуждали отставку Путина. Привыкали к мысли, что она возможна», — пояснил «Холоду» Никита Юферев.

Власти Петербурга не поддержали мундепов. Спикер заксобрания города Александр Бельский после обращения мундепов сказал, что «ребят за такие вещи могли и побить»: «Моя позиция достаточно жесткая в этом плане, и я никогда ее не скрывал. Я всегда все пытаюсь перевести в простую плоскость. Я сам жил в Петербурге, во дворе. Во дворе ребят за такие вещи могли и побить. Но здесь должны разбираться правоохранительные органы. Мне их позиция неприемлема».



Источник: «Холод», «Ротонда»