«Газпром-арена» отменила сентябрьский концерт ДДТ

Большой концерт группы ДДТ в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 24 сентября, перенесли на 27 мая 2023 года. Об этом зрителей предупредили в Telegram-канале «Газпром Арены».

В сообщении уточняется, что концерт перенесен «по независящим от организатора причинам». Там также отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена. Однако тем, кто не сможет прийти на концерт в следующем году, предложили вернуть деньги.

В мае на концерте в Уфе Юрий Шевчук, общаясь со зрителями заявил: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Сразу после концерта полицейские составили на музыканта протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Позже суд признал Шевчука виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. А концерты группы ДДТ в других городах начали отменять или переносить.

В июле издание «Фонтанка» опубликовала «черный список» российских исполнителей, чьи концерты объявлены властями «нежелательными» из-за антивоенной позиции музыкантов. В него вошли десятки популярных российских и зарубежных групп и исполнителей, в том числе группа ДДТ. По данным журналистов, этот список распространяется в закрытых чатах промоутеров и организаторов концертов.

Источник: «Газпром-арена»