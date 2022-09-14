Банковские карты эвакуированных в Россию украинских беженцев не работают в России — вероятно, из-за ограничений Visa и Mastercard

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила ТАСС, что у украинских беженцев заблокированы карточки.

«Я сегодня работаю по целому ряду вопросов, связанных с помощью эвакуированным. Первое — это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — сообщила журналистам Москалькова.

Возможно, речь идет о том, что украинские банковские карты Visa и Mastercard не работают на территории России — как и другие карты этих систем, выпущенные не в России. Эти ограничения действуют с марта из-за вторжения России в Украину.

Москалькова уточнила, что сейчас занимается вопросом получения субсидий для эвакуированных в Россию украинцев и урегулирования формальностей, необходимых для их долгосрочного проживания в России.

Москалькова также пообещала попросить премьер-министра Михаила Мишустина утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

В августе Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию сообщал, что в Россию с территории Украины, включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР, были эвакуированы более 3,25 миллиона человек.

Обновлено в 11:29. Добавлена информация о том, что с марта Visa и Mastercard, выпущенные не в России, не работают на территории страны. Также исправлен заголовок.

Источники: ТАСС, РИА Новости