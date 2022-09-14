Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова обвинила бывшего мужа в том, что он силой удерживал их общего ребенка

Бывший муж Марины Овсянниковой несколько недель силой удерживал их несовершеннолетнюю дочь. Пост об этом появился на странице бывшего редактора «Первого канала» в Facebook, которую ведет ее доверенное лицо. Овсянникова сообщила, что пока она находится под домашним арестом ее бывший муж, сотрудник телеканала RT, три недели против воли их 11-летней дочери держал ее взаперти в своей квартире. Супруги уже несколько месяцев ведут судебные разбирательства из-за детей.

По словам Овсянниковой, ее бывший муж также запрещал дочери общаться с ней. А на просьбы ребенка отвезти ее к маме якобы отвечал: «маму ты больше не увидишь», – пишет экс-редактор «Первого канала».

В конце августа, как сообщает журналистка, девочка «сбежала от Z-гующего отца». Тогда же документы ребенка исчезли из ее школы, а позже стало известно, что личное дело дочери Овсянниковой находится в учебном заведении 2103, на другом конце Москвы.

«В этой школе якобы есть распоряжение из полиции, что моя дочь должна учиться именно там. "Распоряжение" это моему адвокату так никто и не показал. Администрация школы ведет себя крайне подозрительно. Вот уже две недели они под различными предлогами удерживают личное дело Ариши», – сообщается на странице Овсянниковой.

Экс-редактор «Первого канала» предположила, что поведением ее бывшего супруга руководит главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян: «другого повода превращать жизнь своего ребенка в сущий кошмар я не вижу…», – отмечает Овсянникова.

В конце августа Игорь Овсянников написал заявление в полицию на свою бывшую жену и потребовал вернуть ему дочь. Девочка сейчас живет с матерью. Судебное заседание по вопросу опеки над детьми должно состояться 26 сентября.

Марина Овсянникова находится под домашним арестом за «распространение фейков об армии РФ» по мотивам политической ненависти. Поводом стал пикет, который она провела возле Красной площади. Журналистка вышла с плакатом с надписью «Путин — убийца» и упоминанием о том, что Россия убивает детей в Украине.

Марина Овсянникова получила известность после того, как 14 марта внезапно появилась в прямом эфире новостей «Первого канала» с антивоенным плакатом.

Источники: Марина Овсянникова