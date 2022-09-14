Адвокатская палата Московской области обвинила адвоката в участии в войне на стороне Украины

25 августа квалификационная комиссия адвокатской палаты Московской области заявила, что адвокат и журналист Алексей Барановский «принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте против вооруженных сил России на стороне украинских националистических формирований». Этому предшествовал анонимный донос и представление Минюста, текст которых почти полностью совпадал.

Первое письмо от некоего Бориса Доброго Федеральная палата адвокатов и адвокатская палата МО получили 30 марта. Доносчик сообщил, что адвокат Алексей Барановский сейчас находится на территории Украины, «деятельно выступает на стороне националистического режима Киева» и якобы распространяет заведомо ложные сведения о деятельности российской армии.

Меньше чем через неделю Добрый написал еще одно письмо, в котором поинтересовался насколько статус адвоката Барановского совместим с его деятельностью в Украине. 11 апреля пришло третье письмо. В нем доносчик уже требовал от адвокатской палаты дать оценку деятельности Барановского. Также он прикрепил скриншот поста адвоката в Telegram, в котором тот дал совет российским военным сохранять все видеозаписи совершенных ими или их сослуживцами преступлений в Буче.

Спустя неделю в адвокатскую палату МО пришло еще одно письмо, но на этот раз от подмосковного управления Минюста. Документ почти дословно повторяет письма доносчика Бориса Доброго, пишет «Адвокатская улица».

Свой интерес к персоне Барановского Минюст объяснил не доносом, а «результатами мониторинга в сети Интернет». В результате Барановского обвинили в нарушении закона об адвокатуре. Минюст посчитал, что он «демонстрирует несовместимые со статусом адвоката правовой нигилизм и нетерпимость, а также публично демонстрирует поддержку идей, противоречащих базовым для адвокатуры и адвоката принципам».

Алексей Барановский считает, что привлечение его к дисциплинарной ответственности сделает руководство палаты «соучастниками военных преступлений в Украине».

«Данное дисциплинарное производство ставит вопросы о границах статусов: где ты адвокат, где ты журналист, где ты гражданин. Но главный вопрос в ситуации войны – мразь ты или нет? Ты или поддерживаешь и закрываешь глаза на военные преступления, или выступаешь против них и осуждаешь», – написал адвокат.

Барановский считает, что материалы дисциплинарного дела могут стать поводом для признания его иностранным агентом, а потом и вовсе лягут в основу уголовного дела.

Решение о наказании адвоката пока не принято, дата заседания совета АП МО – не назначена. Барановский, уже заявил, что обжалует решение палаты в случае, если его лишат адвокатского статуса.

Источник: «Адвокатская улица»