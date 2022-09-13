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Во время Восточного экономического форума за здоровьем Путина следили 12 врачей — раньше сопровождающих медиков было меньше

13:22 • 13.09.2022

6 и 7 сентября во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке за здоровьем президента России Владимира Путина следили 12 врачей кремлевской Центральной клинической больницы (ЦКБ). В предыдущие годы сопровождающих медиков было меньше. 

Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента. Их посадили на карантин в гостиницу рядом с местом, где проходил форум. На их проживание потратили 738 тысяч рублей — в прошлых годах сумма была меньше, следует из опубликованных госконтрактов.

В 2021 году на форуме Путина сопровождали всего два врача, в 2019 и 2018 — восемь.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»

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