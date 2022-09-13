СКР возбудил уголовное дело из-за задержания в Харьковской области учителей. А Минпросвещения заявило, российских преподавателей там нет

Все преподаватели из России находятся на территориях, которые контролируют российские военные. Об этом говорится в официальном заявлении Минпросвещения РФ. В то же время председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту задержания учителей украинскими военнослужащими». «Холод» собрал все, что известно на данный момент.

Министерство просвещения России сегодня утром выпустило заявление, в котором утверждается, что информация о задержании российских учителей на освобожденных Украиной территориях не соответствует действительности.

«Все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Преподавательскую деятельность в харьковских школах с 1 сентября ведут местные педагоги», – сообщила пресс-служба ведомства.

Несмотря на это, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту задержания педагогов на деоккупированных территориях. Гражданами какой страны являются задержанные преподаватели – не сообщается. Также неизвестно по какой статье возбуждено дело.

«Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», – говорится в сообщении СК.

В середине августа сообщалось, что школьные учителя начальных классов из Харьковской области отправились на курсы переподготовки в Россию. Также об этом заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время своего визита в Купянск.

12 сентября о задержании российских педагогов сообщила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. По ее словам, в населенных пунктах, освобожденных в результате недавнего контрнаступления ВСУ, задержали российских учителей, которые приехали учить детей по российским программам. Верещук отметила, что задержанным россиянам будет предъявлено обвинение по статье о «нарушении законов и обычаев войны». Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы. Как отметила вице-премьер, ответственность понесут также и украинские учителя, согласившиеся преподавать по программе РФ.

Источники: ТАСС, СКР, РИА Новости