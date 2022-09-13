Полиция продолжает преследовать граждан за антивоенные надписи на бюллетенях 

На жительницу Арамиля Дарью составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии на следующий день после выборов. Причина – надписи против войны в Украине, которые девушка оставила на бюллетене рядом с фамилиями кандидатов в губернаторы региона.

11 сентября Дарья пришла на свой избирательный участок, но вместо галочки напротив фамилии одного из кандидатов в губернаторы Свердловской области решила написать на бюллетене призывы к окончанию войны в Украине. После этого девушка выложила фотографию листа на своей страничке в одной из социальных сетей, а бюллетень опустила в урну.

Вечером в воскресенье Дарье позвонил участковый и заявил, что она должна дать объяснения по поводу того, что было написано в ее бюллетене. Девушка отказалась общаться с ним без повестки. Утром следующего дня полицейский пришел к ней домой, вручил повестку и пригласил в отделение для дачи показаний. Там полицейские пытались досмотреть телефон Дарьи, но позже отказались от этой идеи.

«Хотели досмотреть и изъять телефон. Но я созванивалась с юристом в “ОВД-Инфо”, она мне сказала, что это незаконно и лучше согласиться на изъятие. Я согласилась, а они, видимо, рассчитывали, что я не соглашусь, и покажу им телефон сама, и передумали изымать, отпустили с протоколом», — рассказала Дарья.

В итоги не нее составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Если суд сочтет ее виновной, то девушке грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Источник: It’s My City