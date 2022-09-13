Кандидат от КПРФ победила на выборах, но обвинила власти во вбросе в ее пользу

Коммунистка Дарья Багина заняла проходное место во втором многомандатном округе Академического района по итогам интернет-голосования. Сама она заявила, что не считает победу легитимной.

В соцсетях кандидат написала, что московская мэрия «подло вбросила» за нее голоса с помощью дистанционного электронного голосования.

«Мне приходит сегодня с утра очень много поздравлений, но поздравлять меня не с чем. Результаты такого голосования я не признаю и свой мандат не могу считать легитимным. Мне во многом ещё предстоит разобраться, чтобы понять, зачем это было нужно властям и что лично мне делать с этим: разменной монетой я становиться не хочу», – написала Багина в Facebook. В телеграм-канале она отметила, что, среди прочих, рассматривает вариант сложения полномочий.

Чуть позже в Twitter Дарья Багина написала, что в 2021 году на выборах в Мосгордуму она проиграла якобы именно из-за электронного голосования. Также 24-летняя коммунистка заявила, что за шесть лет в политике ей «никогда не было так морально тяжело и противно».

На сайте КПРФ сообщается, что лидер московских комсомольцев Дарья Багина была помощником депутата Госдумы Дениса Парфенова, а также помощником и советником депутата Мосгордумы Любови Никитиной. В 2021 году Багина выдвигалась кандидатом в депутаты на довыборы в Московскую городскую думу по 37 избирательному округу, на место умершего от коронавируса Николая Губенко.

Источник: Дарья Багина, КПРФ