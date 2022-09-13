Хакеры слили личные данные посетителей колеса обозрения, которое недавно открыл Путин

В интернете появилась база с данными почти трех тысяч пользователей сайта колеса обозрения «Солнце Москвы», которое президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 сентября на ВДНХ.

Базу с данными 2851 пользователя опубликовали в облачном хранилище Mega. Утечка содержит ФИО пользователей, их дату рождения, номера телефонов, электронную почту и пароли от личного кабинета на сайте колеса обозрения. Журналисты «Агентства» подтвердили, что данные принадлежат реальным людям.

Сайт, как и само колесо, не работает с 11 сентября. После взлома на сервисе появилось сообщение, в котором указывалось, что сайт взломали российские хакерские группировки Xaknet и Killnet, которые выступают против войны в Украине. Сами хакеры отрицают причастность к взлому.

Колесо сломалось в первый же день работы. В пресс-службе «Солнца Москвы» сообщили, что аттракцион «работает в ограниченном режиме». Тем, кто купил билеты на 11-25 сентября, предложили перенести визит на более позднюю дату, вернуть деньги или обменять их на сувенирную продукцию.

Источник: «Агентство»